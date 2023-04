Handicap : le quotidien difficile des familles dont l’enfant est touché par l’autisme

Dimanche 2 avril marque la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. Trouver une place dans une structure d'accueil relève toujours du parcours du combattant. De nombreux parents se battent pour que leur enfant soit pris en charge et progresse en autonomie.

Quand il revient de sa journée à l’institut médico-éducatif, Terini aime jouer avec une drôle de balle verte. Il souffre de troubles du spectre de l’autisme, diagnostiqué à l’âge de quatre ans. Pour s’exprimer, il montre des vignettes à sa mère. À 11 ans, il sait s’habiller, manger et aller aux toilettes tout seul, mais il n’est pas scolarisé et ne peut pas parler. Son développement prend du temps, et il est difficile de se projeter dans l’avenir.



Un foyer médicalisé comme solution



"C’est comme avoir un bébé pour toujours, il faudra s’en occuper parce que malheureusement, (...) mon fils est non-verbal, peut-être qu’il ne parlera jamais, peut-être que si, mais brièvement. Il ne sera jamais indépendant", témoigne Therite Wilkins, sa mère. À 40 km de chez elle, une structure existe à Levens (Alpes-Maritimes). Il s’agit d’un foyer médicalisé de 36 places pour adultes. Cette solution permet aux familles de revivre et pouvoir retravailler.