Handicap : Élisabeth Borne n'a "pas eu l'intention de blesser" une auditrice de France Bleu

"Si la personne a pu être blessée par mes propos, Dolorès en l'occurrence, évidemment je le déplore, je n'ai naturellement pas eu l'intention de la blesser", a déclaré la Première ministre, Élisabeth Borne, lors d'un point presse mercredi 8 juin au lendemain de son échange avec une auditrice de France Bleu en situation de handicap, à l'origine d'une polémique.

"J'ai depuis essayé de la recontacter, on n'a pas réussi à se joindre mais mes équipes ont pu échanger longuement avec elle, a ajouté la cheffe du gouvernement. Je mesure à quel point cette personne a pu avoir un parcours de vie difficile et donc je le redis, évidemment, il faut l'accompagner, l'aider à surmonter ce moment très délicat pour elle."

Un échange concernant l'allocation aux adultes handicapés

Mardi, au téléphone, cette auditrice en fauteuil après un grave accident a demandé à la cheffe du gouvernement "si l'État [comptait] faire quelque chose pour les personnes qui sont handicapées". Dans le même temps, elle a expliqué qu'elle ne pouvait ni travailler, ni bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) car les revenus de son conjoint sont trop élevés.

En réponse, Elisabeth Borne lui a suggéré certaines aides, avant d'aborder la question du travail. "Il y a la façon dont on peut vous accompagner pour que vous puissiez peut-être reprendre une activité professionnelle. C'est quelque chose que vous pourriez souhaiter." L'auditrice a alors éclaté en sanglots, en direct sur France Bleu.

"Je me suis sentie comme une tache pour la société"

"Peut-être que oui, j'ai mal pris la réponse, qui n'était pas ce que j'attendais", a confié Dolorès ce mercredi sur France Bleu, même si elle "n'en veut pas du tout" à la Première ministre. "Ma seule attente, c'était qu'elle me dise, 'Oui madame, le dossier de la déconjugalisation de l'AAH [soit ne plus prendre en compte les revenus du conjoint dans le calcul de cette aide] va être ouvert'", a-t-elle affirmé. "Je me suis focalisée sur sa réponse sur le travail, parce qu'on m'a fermé les portes en raison de mon fauteuil", a-t-elle expliqué. À ce moment-là, "je me suis sentie, si vous voulez, comme une tâche pour la société, j'ai encore du mal aujourd'hui."