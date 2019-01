Feuilleton : Himalaya, un défi au sommet (3/5)

L'Himalaya, ses paysages grandioses, ses hauts sommets enneigés... Et au milieu, quatre Françaises handicapées qui se sont donné pour objectif de faire le tour d'un des plus hauts sommets du monde. Et pour arriver à cet objectif, il faut faire avec les obstacles nombreux dans cet environnement, avec notamment les pierres, la glace ou l'eau. Même les quadrix tout terrain ne permettent pas d'évoluer sans aide, et cette dernière est fournie par les sherpas, indispensables compagnons des sommets.

Un moyen de gagner de l'argent en restant au pays

Ainsi, 38 Népalais se relaient en permanence afin de leur permettre d'avancer, quel que soit le terrain. Ils viennent quasiment tous du même village d'une vallée reculée, et ils travaillent chaque année pendant trois mois comme sherpas. "Ils ont besoin de travail, les jeunes n'ont pas de travail. Ici ils peuvent travailler et tout le village est content, car on peut gagner de l'argent. Et aussi, ça fait plaisir d'aider l'équipe et les handicapés", explique le chef de l'expédition, en français.

