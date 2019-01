Feuilleton : Himalaya, un défi au sommet (2/5)

Il a neigé pendant la nuit, mais la caravane poursuit sa route. L'étape du jour est plutôt facile... mais ça grimpe quand même. Dominique, Mado, Aurélie et Anita ont retrouvé leur place au guidon de leur quadrix, ces fauteuils tout terrain. Chacune a une équipe pour avancer. Dans les côtes, elles sont tirées et poussées. Dans les descentes, elles sont autonomes et Dominique adore ça. Avec ses anges gardiens népalais, ils forment une équipe soudée.

Entraînement dans les Alpes en France

Derrière toute cette aventure, il y a Michel Veisy, un Savoyard guide de haute montagne, tombé amoureux du Népal il y a 30 ans. C'est lui qui a eu l'idée d'acheter ces quadrix et d'organiser l'expédition. Pour devenir des vrais montagnards, mais à quatre roues, il a fallu s'entraîner pendant un an. Pas dans l'Himalaya, mais dans les Alpes françaises, où toute l'équipe s'est retrouvée pour des exercices grandeur nature. France 2 les avait rencontrées pour leur dernier entraînement.

