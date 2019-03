Feuilleton : des duos pour la vie (4/5)

C'est le dixième jour de stage, chiens et maîtres savent désormais travailler ensemble. Les stagiaires arrivent à déclencher les réactions de l'animal, notamment pour récupérer un téléphone portable et l'apporter au maître. Au début, Solène craignait de ne jamais réussir à se faire comprendre de sa chienne. "Je me rends compte qu'elle est capable de plein de choses, elle m'étonne tous les jours", se réjouit la jeune femme.

Des chiens comme les autres

La fin du stage se profile, les élèves sont fatigués, mais heureux. Place à la détente avec une heure de ballade en forêt. Avec le mot magique "fini", les maîtres libèrent les animaux qui partent se défouler librement dans les bois. L'occasion pour les stagiaires de se rappeler que leurs compagnons sont des chiens comme les autres.

Le JT

Les autres sujets du JT