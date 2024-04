Fauteuils roulants pris en charge par la Sécu : "Nous avons le sentiment d'être enfin compris et entendus", se réjouit l’APF France handicap

"Nous avons le sentiment d'être enfin compris et entendus", s'est réjoui vendredi 12 avril Malika Boubekeur, conseillère nationale à l’APF France handicap en charge de la question des fauteuils. Après quelques tergiversations du gouvernement, les fauteuils roulants seront bien intégralement remboursés d'ici la fin de l'année, a promis vendredi la ministre en charge des Personnes handicapées, Fadila Khattabi. La promesse d'Emmanuel Macron sera donc tenue. Un million de Françaises et de Français ont besoin aujourd'hui d'un fauteuil manuel ou électrique pour se déplacer.

Malika Boubekeur a salué l'engagement du gouvernement : "On a vraiment senti que madame Vautrin et madame Khattabi s'engageaient très, très fortement sur le sujet", a-t-elle déclaré. Catherine Vautrin, la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, a annoncé une rallonge de 300 millions d'euros sur une enveloppe de départ "tenue toujours secrète", regrette Malika Boubekeur.

Obtenir un reste à charge nul

Elle a "un grand espoir" de voir la disposition du prix limite de vente "supprimée". Selon elle, cela excluait "la quasi-totalité des fauteuils de nos adhérents de la nomenclature de prise en charge par l'Assurance maladie". Malika Boubekeur affirme qu'elle suivra "avec beaucoup de vigilance" les travaux avec l'administration pour aboutir à "la prise en charge intégrale de tous les modèles de fauteuils roulants par l'Assurance maladie".

Un fauteuil roulant coûte entre 8 000 euros pour un manuel à 50 000 euros pour les versions électriques. Les prix peuvent varier selon les configurations, les adjonctions et les options. Pour un fauteuil manuel à 8 000 euros, seulement 580 euros sont pris en charge par l'Assurance maladie. L'objectif est d'obtenir un reste à charge nul. C'est "absolument nécessaire", car "pour l'usager, c'est un parcours du combattant d'essayer de boucler le reste du financement", explique-t-elle. "Souvent, il ne va pas jusqu'au bout" et "prend un fauteuil par défaut", déplore-t-elle. "Cela a des conséquences très délétères sur l'état de santé de la personne" et "ça peut occasionner par là même des mois d'hospitalisation", explique-t-elle. L'économie "est complètement annulée par des mois d'hospitalisation pour des soins", souligne Malika Boubekeur.