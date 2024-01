Les fauteuils roulants seront intégralement remboursés cette année, a promis Emmanuel Macron en avril dernier devant la Conférence nationale du handicap. Pas de précision sur la date, mais la mesure est attendue avec impatience par les près de 60 000 personnes handicapées en France. Aujourd'hui, sur le million d'usagers de fauteuils roulants, la moitié est intégralement remboursée. L'autre moitié supporte un reste à charge de 900 euros en moyenne, mais ça peut aller bien au-delà pour des fauteuils électriques très techniques.

C'est le cas de celui de Marie Léa, 27 ans, qui vit en région parisienne. L'an dernier, son fauteuil électrique est tombé en panne. Or la jeune femme, infirme moteur cérébrale, en a absolument besoin. "Il m'est impossible de me déplacer à l'extérieur sans mon fauteuil électrique, explique-t-elle. Donc le temps que je reçoive le nouveau, j'étais coincée chez moi pendant plusieurs mois. Ça a été vraiment une période très longue, surtout que j'aime voir du monde, j'aime sortir." Autre problème : Marie Léa a un chien d'assistance, dressé à aboyer si elle tombe. "Pendant cette période, je ne pouvais plus le sortir", raconte-t-elle. Sans son fauteuil, la jeune femme a aussi manqué ses séances chez le kinésithérapeute pour soulager son dos.

Un fauteuil à 33 000 euros, dont 10 000 non-remboursés

Marie Léa a voulu racheter un fauteuil mais elle a été arrêté par le prix exhorbitant : 33 000 euros pour un fauteuil électrique tout terrain, avec 10 000 euros à sa charge. Il fallait attendre deux ans pour décrocher des aides. "Je me suis dit que la seule solution, c'était de créer une cagnotte, raconte-t-elle. Moi qui ai horreur de demander aux gens, j'ai dû faire cette démarche. C'est assez dégradant. Après, je me suis dit que j'allais faire un crédit auprès du banquier. Mais il m'a répondu : 'Non Madame, ce n'est pas possible parce que l'allocation n'est pas vue comme un revenu salarial.' Je n'en dormais plus la nuit. J'ai vraiment eu l'impression d'être seule au monde. Heureusement que mon conjoint était là parce que sinon j'aurais sans doute mal fini…"

Marie Léa n'a pas récolté assez d'argent avec sa cagnotte et a fini par trouver un fauteuil d'occasion. Pour éviter à d'autres ce parcours du combattant, l'association France Handicap réclame le remboursement intégral des fauteuils roulants sans avoir à souscrire une complémentaire santé. Car ce public est souvent, comme Marie Léa, au chômage forcé et vit en-dessous du seuil de pauvreté avec seulement l'allocation adulte handicapé.