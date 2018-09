États-Unis : un paraplégique remarche

L'image est incroyable. Un homme totalement paralysé marche à nouveau, avec pour seul soutien un déambulateur. La prouesse est possible grâce à une électrode placée dans sa colonne vertébrale. Cela fait cinq ans que Jered Chinnok est paraplégique. Il récupère peu à peu sa mobilité. "Je peux tenir mon arc beaucoup mieux, car je suis capable de rester debout, j'ai plus d'appuis sur les jambes, explique le jeune américain pratiquant le tir à l'arc. Je peux me passer du soutien du déambulateur, même si je m'appuie encore dessus de temps en temps."

Une commande active les stimulations électriques

Des chirurgiens du Minnesota ont placé une électrode au-dessous de la zone lésée de la colonne vertébrale et l'ont reliée à un stimulateur placé dans la zone abdominale. Une commande extérieure peut activer les stimulations. Jered Chinnok a suivi 113 sessions d'entraînement sur un an. Le jeune homme a réussi à parcourir la longueur d'un terrain de football. Un véritable exploit.