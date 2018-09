Un paraplégique refait quelques pas grâce à une stimulation par électrodes

Un nord-américain totalement paralysé des jambes après un accident a réussi à marcher de nouveau "avec le seul appui des bras et d'un déambulateur", "grâce à l'implant d'une électrode".

En 2013, un homme de 24 ans devient paraplégique suite à un accident en motoneige. Sa moelle épinière est endommagée dans le milieu du dos. En 2016, des chirurgiens de la clinique Mayo (Minnesota) ont installé un implant à électrode sous la zone lésée, relié à un stimulateur également greffé au patient.

Durant 43 semaines, le jeune homme a suivi des sessions de stimulation électrique et d'exercices physiques combinés. "Au bout de deux semaines, il pouvait déjà se lever et faire des pas soutenu par un harnais, sous stimulation électrique", ont expliqué les chercheurs , dans la publications de leurs travaux ce 24 septembre dans Nature Medicine.



Séance de marche du patient durant une phase de stimulation par électrode (crédits : Mayo Clinic)

Les chercheurs ont ajusté les exercices "pour donner le maximum d'indépendance au patient" au fil de 113 sessions d’entraînement. Le jeune paraplégique est ainsi parvenu à marcher sans harnais, avec l'appui fourni par le déambulateur ou en se tenant aux barres sur un tapis roulant, et même à trouver son équilibre sans regarder ses jambes dans un miroir. "Au total, sur un an, il a réussi à parcourir 102 mètres, soit la longueur d'un terrain de football", commentent les chercheurs.

Une première, selon les auteurs de l’étude

"C'est la première fois qu'on peut mettre en oeuvre chez un homme totalement paralysé du bas du corps un processus de marche sur tapis roulant ou avec déambulateur", souligne auprès de l'AFP le Dr Kristin Zhao, coauteure des travaux.

Dans de précédentes expérimentations, expliquent-ils, des volontaires paraplégiques avaient été capables sous stimulation électrique de bouger volontairement les hanches, les chevilles ou les orteils, mais pas de marcher. D'autres recherches ont également été menées sur des patients dont la moelle épinière n'avait pas été entièrement sectionnée.

"[Ces nouveaux travaux] montrent qu'après implant et sous stimulation électrique, le patient a pu regagner le contrôle volontaire de ses jambes", a observé lors d'une conférence de presse un autre coauteur de l’étude, tout en reconnaissant que "le mécanisme précis qui a rendu cela possible reste inconnu".

Encore beaucoup de chemin reste à parcourir

"L'étude montre [également] que le système nerveux central peut s'adapter après une blessure grave, et qu'avec des interventions comme la stimulation péridurale, on peut regagner un certain contrôle des fonctions motrices", ajoute le Dr Zhao. Toutefois, "il faut souligner qu'en dépit des succès obtenus pendant l'étude, le patient continue de mener sa vie quotidienne en chaise roulante", souligne-t-elle. En effet, dès que la stimulation électrique s'arrêtait, l'homme revenait à son état de paralysie initiale, et il n'a pas regagné de sensation corporelle.

L'étude porte en outre sur un seul individu, et "il faut poursuivre la recherche dans ce domaine pour mieux comprendre qui peut bénéficier de ce type d'intervention", estime le Dr Zhao. Ce travail vient renforcer, avec d'autres expérimentations, l'idée que "des fonctions qu'on pensait définitivement perdues" pourraient être remises en marche grâce aux technologies nouvelles.

avec AFP

Étude : M.L. Gill et al., "Neuromodulation of lumbosacral spinal networks enables independent stepping after complete paraplegia", Nature Medicine, 2018. doi:10.1038/s41591-018-0175-7