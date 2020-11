En Corse, une maman handicapée crée une appli pour rendre le monde accessible à tous

Handicapée par une maladie neurodégénérative, Stéphanie Gateau connaît le quotidien des personnes à mobilité réduite. Elle se bat tous les jours avec son jeune fils de 10 ans pour se déplacer, pour garder un semblant de vie "normale". Mais souvent, la jeune femme doit renoncer : trop d'embûches, trop pénible, trop long... Depuis ses 5 ans, son fils Calixte a endossé le rôle d'aidant comme 500 000 autres jeunes en France. C'est d'ailleurs à l'occasion d'un déplacement en ville, las de devoir contourner les obstacles, que l'idée d'une application bienveillante est née.

Créer du lien et de la solidarité

L'application Handiroad réunit les personnes à mobilité réduite et leurs aidants. Elle est adossée à une communauté d'anges gardiens censée rayonner d'abord sur tout le territoire français et pourquoi pas hors de nos frontières. Elle a pour objectif de faciliter la mobilité et l'accessibilité quotidien des personnes victimes de handicaps lourds, mais aussi de celles et ceux qui ont des problèmes momentanés pour se déplacer. Ce projet, qui a encore besoin de fonds pour avancer, a remporté le trophée du concours #LetsgoFrance 2020, pour une France sociale et solidaire.

Une appli sécurisante pour les femmes

Mobilité, accessibilité et sécurité : trois aspects de l'application qui concernent les personnes handicapées souvent agressées. En France, quatre femmes à mobilité réduite sur cinq sont victimes de violences dans leur foyer ou dans la rue. Dans l'application Handiroad, un bouton d'alerte a été mis au bas de chaque page. Il pourra être relié à la communauté des anges gardiens, aux pompiers, au Samu. Stéphanie Gateau travaille avec des partenaires pour ajouter un objet connecté à l'application, un objet facile à manipuler, comme un collier, un bracelet qui permettrait de donner l'alerte discrètement en cas de violences domestiques.

Plusieurs villes de France sont déjà intéressées par les possibilités qu'offre Handiroad pour améliorer le quotidien des riverains.