Autisme : ils ont d'incroyables talents

Les personnes autistes ont parfois des capacités impressionnantes. Après une heure de survol de New York (États-Unis), l'artiste autiste Stephen Wiltshire est capable de dessiner de mémoire chaque détail de la ville. Daniel Tammet est capable de réciter plus de 22 000 décimales du nombre Pi pendant plus de 5h. Joseph Schovanec est docteur en philosophie, en sciences sociales et hyper-polyglotte.

"On se prive de talents colossaux"

L'emploi est une priorité du prochain plan autisme. "Dans la stratégie nationale, on a une grande ambition sur le logement inclusif, sur le retour à l'emploi. Parce qu'on se prive de talents colossaux en n'accompagnant pas les personnes autistes à l'emploi", a déclaré Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées. Un accompagnement qui doit concerner tous les autistes.