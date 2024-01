Pénurie de médecins : la maternité du CHU de Lille transfère ses patientes et leurs bébés dans d'autres hôpitaux en France et en Belgique jusqu'en mai

La maternité du CHU de Lille (Nord) transfère ses patientes et leurs bébés vers d’autres hôpitaux de la région ou de Belgique depuis les vacances de Noël et jusqu'au 2 mai, à cause du manque de médecins, confirme l’établissement à France Bleu Nord.

à lire aussi Grossesse : des chercheurs viennent d’identifier le responsable des nausées matinales

La maternité Jeanne de Flandre à Lille est la plus grande de France métropolitaine. Chaque année, elle enregistre plus de 5 000 naissances. Mais elle doit faire face au manque de "médecins pour remplacer ceux qui sont partis pour différentes raisons, pour compléter aussi les effectifs et il y a des médecins en arrêt maladie également, c'est pourquoi la décision a été prise de diminuer la capacité d'accueil", explique un porte-parole du CHU à France Bleu Nord. L'établissement a donc décidé de restreindre sa capacité d’accueil.

Les transferts décidés "au cas par cas"

Les pathologies les plus lourdes sont toujours prises en charge dans cette maternité comme les grands prématurés ou les bébés et les femmes enceintes dont l'état de santé nécessite une prise en charge sur place. Mais les autres patientes et leurs bébés sont transférés vers d'autres hôpitaux aux alentours : Roubaix, Valenciennes, Arras, Lens, Seclin, la clinique du Bois et Saint-Vincent-à-Lille, ainsi que Charleroi en Belgique.

D'habitude ces transferts sont organisés l'été lorsque le personnel part en congés. C’est inédit dans cette maternité à cette époque, précise France Bleu Nord. Le CHU précise que les transferts sont décidés "au cas par cas, avec avis médical mais surtout dans les meilleures conditions de sécurité et de surveillance pour les enfants".