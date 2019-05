Santé : alerte à la silice cristalline

L'Agence de sécurité sanitaire alerte contre la silice cristalline, un minéral que l'on retrouve dans la roche, le sable ou le granit et qui, inhalé à forte dose, peut provoquer des problèmes respiratoires, voire être à l'origine de cancers. Or, une étude indique qu'en France, près de 30 000 salariés sont exposés à un seuil au-delà des limites. Manuel Da Silva, marbrier rencontré par France 3 en novembre 2018, avait indiqué que des collègues et lui étaient tombés malades.

"Ça piquait les yeux, la gorge. Quand on arrivait à la maison, on avait encore cette gêne. Soit des nausées, des envies de vomir. On n'était pas bien", confiait-il alors. "Il y a des gens qui allaient aux urgences quand ils avaient travaillé deux ou trois plans de cuisines d'affilée", raconte Philippe Ledrans, PDG de la société de marbrerie MDY. "En France, ça ne fait pas beaucoup de bruit parce que tout le monde se tait", regrette-t-il.

