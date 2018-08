Croix-Rouge : quels sont les gestes qui sauvent ?

Chanter la marseillaise pendant un massage cardiaque ne sert pas qu'à se faire plaisir. C'est surtout pour avoir du rythme. Pendant un massage cardiaque, "il faut avoir une fréquence de 100 à 120 battements par minute et la Marseillaise est une des chansons qui permet d'avoir le bon rythme", explique Adrien Barta, de la Croix-Rouge. Mais comment faire un massage cardiaque ? Tout d'abord, il faut se rapprocher le plus près de la victime, à genoux, le dos bien droit. Puis placer la paume de la main au-dessus du sternum, "croiser nos doigts avec l'autre main et faire une compression de 5 à 6 centimètres, à 100 à 120 battements par minute", développe-t-il. Le massage doit être réalisé jusqu'à l'arrivée des secours. La plupart des victimes ne sont pas des inconnus. Dans 9 situations d'urgence sur 10 la vie d'un proche est en jeu.

Former 80% des Français d'ici 4 ans

Les formations pour apprendre les massages cardiaques sont donc vitales. "En situation d'urgence, il ne faut pas perdre ses moyens", note Adrien. "En appelant les secours, les opérateurs sont là pour aiguiller", rassure-t-il. Au téléphone, il est "important de se présenter et de donner son numéro de téléphone pour pouvoir être rappelé", souligne Florence Simeoni, qui travaille elle aussi à la Croix-Rouge. Décrire l'état de la victime est essentiel afin que les secours puissent dire quoi faire. Actuellement, 27% des Français sont formés aux gestes qui sauvent. L'objectif est de former 80% des Français d'ici 4 ans.