Santé : les conduites addictives chez les jeunes reculent

En 2022, moins d’un jeune sur deux avait déjà fumé une cigarette à 17 ans, contre trois sur cinq en 2017. La consommation d’alcool diminue elle aussi. Mais ils se tournent parfois vers de nouvelles substances dangereuses, alerte Sandrine Aramon.

Les jeunes vont-ils bannir la cigarette, l’alcool et le cannabis ? Une récente étude de l’Observatoire des drogues donne des résultats dans ce sens. "En 2022, moins d’un jeune sur deux avait déjà fumé une cigarette à 17 ans. Ils étaient trois sur cinq en 2017", note la journaliste Sandrine Aramon. Néanmoins, l’e-cigarette est plébiscitée : "Au quotidien, son usage a été multiplié par six en cinq ans."

De nouvelles drogues sur le marché

Qu’il s’agisse de consommation régulière ou intense, l’alcool est lui aussi moins populaire chez les jeunes. Concernant les drogues, "si l’usage de cannabis recule de dix points entre 2017 et 2022, d’autres drogues sont arrivées sur le marché", comme le protoxyde d’azote, aussi appelé gaz hilarant. Sandrine Aramon alerte aussi sur les drogues de synthèse "moins chères, dont les effets sont plus importants et moins détectables. Elles inondent le marché européen et inquiètent à juste titre les autorités".