Sport : un équipage de femmes traverse le Pacifique à la rame

Parties depuis plus de deux mois du Pérou, une équipe de femmes s’est lancé le défi de traverser l’océan Pacifique à la rame. Leurs familles suivent leurs aventures avec fierté et ont hâte de les retrouver.

Elles ne sont qu’à quelques coups de rames de l’exploit d’une vie : traverser le Pacifique à la rame. 800 km les séparent de leur destination. La fatigue mentale et physique se fait ressentir, témoigne Emmanuelle Bescheron, membre de l’expédition : "Les prochaines semaines vont être assez dures psychologiquement, les journées sont longues, les nuits sont hachées."

Un long périple

Ces sportives de l’extrême viennent d’entrer dans les eaux polynésiennes. Elles sont ralenties par le vent de face, et doivent s’adapter au rythme de chasse des prédateurs marins. "On a décidé de stopper les rames au lever et au coucher du soleil", précise Alexandra Le Mouel, cheffe d’expédition. À Seignosse (Landes), leurs familles suivent leurs aventures avec attention et ne cachent pas leur fierté. Mais il faut encore un peu de patience : les six rameuses et les cinq membres d’équipage sont attendus à Montréal d’ici une quinzaine de jours.