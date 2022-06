Le documentaire " Jeunesse en fumée" réalisé par Andrea Rowlins-Gaston et Christophe Astruc donne la parole à des addictologues et surtout médecins à de jeunes fumeurs de cannabis.

C'est un débat qui fait rage et qui divise depuis de nombreuses années en France : faut-il légaliser le Cannabis ? Une question à laquelle ont répondu plutôt favorablement un grand nombre de pays dans le monde. Le Portugal, l'Allemagne, Israël, le Canada, entre autres, ont soit légalisé soit dépénalisé, de manière encadrée, la consommation de Haschisch et de Marijuana. L'Hexagone, qui compte le plus grand nombre de fumeurs de cannabis d'Europe reste, de son côté, hermétique à tout forme d'assouplissement et continue à faire le choix de la répression pour endiguer son trafic et sa consommation. Une interdiction qui n'a pas vraiment d'impact majeur sur les usagers, qui sont généralement exposés très jeunes à ces psychotropes.

Le documentaire Jeunesse en fumée, est allé à la rencontre d'addictologues et de quatre jeunes adultes qui racontent à visage découvert, et de façon très lucide, pourquoi dès l'adolescence ils ont " tiré sur leur premier joint", comment la dépendance s'est insinuée dans leur vie, mais aussi l'hypocrisie, selon certains, face à ce qui est devenu un véritable problème de santé publique. "Un élève sur dix a déjà fumé en quatrième", révèle le film d'Andrea Rowlins-Gaston et Christophe Astruc. Dix fois plus puissant et nocif qu'il y a trente ans, le cannabis peut provoquer des dommages irréversibles sur des cerveaux en développement lors de la puberté. Des risques, auxquels aucune réelle solution, autre que la "peur du gendarme", n'est envisagée pour cette jeunesse qui s'expose à un danger parfois minoré.

"On est clairement sur quelque chose d'hypocrite"

Johanna, qui témoigne dans le documentaire, a commencé sa consommation de cannabis à l'âge de 15 ans. "Quand on est au lycée, c'est cool de fumer des joints. C'est plutôt bien vu." Déclare la jeune femme aujourd'hui étudiante. "Après avoir passé mon Bac ES, je suis arrivée sur Montpellier, en Fac de lettres. (...) J'ai eu mon appart, je pouvais fumer chez moi ( ...) je pouvais fumer autant que je veux, il n'y avait personne pour m'embêter. (...) A Montpellier, c'est super facile de fumer du cannabis. Ça en est déconcertant. On nous en propose, tellement il y en a, et en plus, ce n'est pas cher du tout. (...) C'est une ville où tu peux fumer devant n'importe qui. Tout le monde s'en fout, tout le monde le sait, et personne ne dit rien."

Johanna, qui a 22 ans aujourd'hui est devenue dépressive à cause du cannabis, ce qui ne l'empêche pas de continuer à consommer. Elle pointe, toutefois, les incohérences d'un système qui, d'une certaine manière, tend à inciter à fumer en permettant à des commerces de vendre toutes sortes d'accessoires pour se droguer. "On est clairement sur quelque chose d'hypocrite, s'étonne la jeune femme, parce qu'en France, on peut acheter des feuilles slim, des Grinders, (petit broyeur pour le cannabis), des bangs (pipe à eau pour fumer de la drogue), dans des magasins de journaux, dans des tabacs. C'est légal d'acheter de quoi rouler du cannabis, c'est légal d'acheter du tabac pour fumer du cannabis, mais c'est pas légal d'acheter le cannabis. C'est ridicule !"

"Le cerveau est en formation jusque 25/27 ans"

Une forme d'incompréhension mêlée à une défaillance de la prévention et une certaine légèreté face à ce fléau, qui inquiète Hélène Donnadieu-Rigole, cheffe du service addictologie au CHU de Montpellier. "Quand le jeune consommateur va fumer du cannabis, le cannabis va se fixer sur les neurones au niveau du cerveau, précise la médecin, et à court terme va provoquer des problèmes de mémorisation, de concentration.(...) Il y a aussi des conséquences à long terme sur la consommation de cannabis. Peu de gens le savent mais le cerveau est en formation jusque 25/27 ans et le cannabis va avoir une action sur ce cerveau en formation et donc le modifier. (...) Un jeune qui a commencé à fumer très tôt, c'est à dire avant 15 ans (...) va avoir une altération de son quotient intellectuel de façon définitive même s'il arrête de fumer."

Ce documentaire, porté essentiellement par des jeunes pour les jeunes, résonne comme un manifeste et décrypte concrètement les dangers d’une consommation excessive et les ravages qu’elle peut provoquer dans la vie de jeunes gens.

Le documentaire "Jeunesse en fumée" réalisé par Andrea Rowlins-Gaston et Christophe Astruc, est diffusé mrcredi 8 juin sur France 2 à 22h45 dans la collection "Infrarouge".