Tabac : le prix du paquet passera à 12 euros en 2025

Débarrasser toute une génération du tabac dès 2032, c'est l'objectif du gouvernement, qui présentait ce mardi 28 novembre, différentes mesures, telles que l'augmentation du prix de cigarettes.

D'ici 2026, le paquet de cigarettes sera vendu 13 euros et 12 euros dès l'année prochaine, soit un euro de plus qu'actuellement. Il s'agit de la principale mesure annoncée par le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. "Les différentes analyses scientifiques et de comportements, nous conduisent à penser que ce chiffre d'un euro est un des principaux déterminants qui peuvent faire basculer les comportements individuels", a déclaré le ministre.

Davantage d'espaces non-fumeurs

Ces augmentations sont cependant jugées très insuffisantes par des associations de lutte contre le tabac. "Le gouvernement, comme de nombreux gouvernements, reste sous l'emprise de l'industrie du tabac, sous l'emprise de buralistes. Et force est de constater qu'une nouvelle fois, ce sont les buralistes qui font la politique fiscale de l'État", affirme Loïc Josseran, pneumologue et président de l'Alliance contre le tabac. Autre annonce de ce plan : l'extension des espaces non-fumeurs. Ces zones comme les plages, les forêts ou les abords de écoles où la cigarette est interdite, il en existe déjà 7 200 en France, leur nombre doit augmenter, en accord avec les maires et les préfets.