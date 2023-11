Guerre entre le Hamas et Israël : "La solution, elle est politique comme toujours", estime l’Amiral Alain Coldefy

L’Amiral Alain Coldefy, ancien inspecteur général des armées et ancien chef d’état-major adjoint, était l’invité du 19/20 info, mardi 28 novembre. Il est largement revenu sur la situation politique entre le Hamas et Israël.

La prolongation de la trêve entre le Hamas et Israël permet la libération de nouveaux otages. "Pendant cette trêve, qui ne règle rien, tout le monde reste sur ses gardes. Le fait est qu’il n’y a plus de bombardements israéliens et plus d’attaques du Hamas. Mais cette trêve, (…) elle aura une fin, car les objectifs des uns et des autres n’ont pas été atteints", explique l’Amiral Alain Coldefy, ancien inspecteur général des armées et ancien chef d’état-major adjoint.

Quelle solution ?

Interrogé sur une solution au conflit, l’Amiral répond : "Les Casques Bleus, on a déjà donné dans cette région sans aucun succès. La solution, elle est politique comme toujours. (…) Malheureusement, du côté palestinien, l’autorité palestinienne est fortement dévaluée, donc il n’y a pas d’interlocuteur politique pour Israël, qui en profite pour avoir une position intelligente." Selon Alain Coldefy, tant qu’on n’a pas créé "les conditions de ce dialogue diplomatique et politique", "on n’y arrivera pas".

L’ancien inspecteur général estime que "le sort des Palestiniens" intéresse peu "le monde arabe autour". "Il y a un double discours de pays arabes à l’égard de leurs compatriotes ou confrères palestiniens", détaille ce spécialiste.