Enquête : le journaliste Frédéric Ploquin dévoile les dessous du trafic de stupéfiants en France

Frédéric Ploquin, est journaliste spécialisé dans les domaines de la police, du banditisme et du renseignement. Pour son livre d’enquête Les narcos français brisent l’omerta, il a rencontré des narcotrafiquants français. Il y raconte la réalité du trafic en France. "Aujourd’hui, le marché du trafic de stupéfiants en France, c’est environ quatre milliards d’euros par an. Chaque mois, ce sont 40 tonnes de cannabis ou d’herbe qui rentrent sur le territoire, c’est-à-dire que chaque jour, les Français roulent à peu près 1,2 ou 1,3 tonnes de shit ou d’herbe", a-t-il constaté.

Une économie à part entière

Selon lui, l’argent de la drogue doit faire vivre environ 240 000 personnes sur le territoire français. "C’est devenu une économie à part entière (…) une économie qui pèse très lourd. Et l’argent sale produit par le trafic de stupéfiants est absorbé par l’économie tôt ou tard", affirme-t-il. Le journaliste estime que certains pays ne peuvent plus se passer de l’argent de la drogue injectée dans leur économie. "J’ai rencontré des gens qui se baladent physiquement avec des centaines de milliers d’euros, qui vont en Chine ou à Hong-Kong, où là, c’est les yeux fermés, on va à la banque et on met ça sur le compte. Et avec la rapidité des systèmes électronique, l’argent peut se balader rapidement d’un endroit à un autre", raconte-t-il. Dans son livre, il détaille concrètement la façon dont ces bandits blanchissent l’argent de la drogue.