Philippines : vapoter peut vous conduire en prison

Alors qu'aux Philippines la législation sur le tabac est l'une des plus sévères au monde, le président Rodrigo Duterte vient d'annoncer "l'interdiction du vapotage". Il le qualifie de toxique et l'accuse de diffuser des produits chimiques dans le corps de ses utilisateurs. La législation concernant la cigarette électronique est variable en fonction des pays. En Thaïlande, à Oman ou à Singapour, vapoter est interdit. En cas d'infraction, vous risquez la prison et une lourde amende.

Jusqu'à deux ans de prison en Malaisie

En Malaisie, les contrevenants risquent jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 4 270 euros d'amende à Singapour. Au Japon, en Indonésie et en Australie, le liquide contenant de la nicotine est interdit à moins d'avoir une ordonnance. Alors si vous vapotez et que vous voyagez, n'oubliez pas de vous renseigner sur la législation avant de partir.