Cigarette électronique : ces pays qui la passent à tabac

Dans certains pays, la cigarette électronique est passée à tabac. C'est le cas des États-Unis. Dnas l'État de New York (États-Unis) et à San Francisco, la vente de cigarettes électroniques est interdite. À San Francisco, la consommation de cannabis est donc légale, mais pas celle des cigarettes électroniques. De quoi faire rager les adolescents américains, nombreux à vapoter. Un lycéen américain sur cinq vapote. La pratique explose depuis sept ans. Certains se sont émus d'un potentiel manque à gagner pour la ville. Mais selon l'économiste en chef de la ville, Ted Egan, pas de problème : les achats se reporteront sur les véritables cigarettes.

Passible d'emprisonnement en Thaïlande

En Inde, le commerce des cigarettes électroniques peut coûter cher : 100 000 roupies d'amende, soit 1 200 euros, soit dix mois de salaire moyen. L'Inde, avec ses 275 millions de fumeurs, est le 2e plus grand consommateur de tabac, mais aussi le 3e plus grand producteur mondial, ce qui fait dire à certains amateurs de vapotage que le gouvernement veut protéger l'industrie du tabac. Elle tue 900 000 personnes par an en Inde, mais emploie aussi 45 millions d'Indiens.

En Thaïlande, enfin, même les touristes n'ont pas le droit d'entrer sur le territoire avec une cigarette électronique. Une Française l'a appris à ses dépens. Arrêtée par la police, les autorités lui ont demandé 40 000 bahts, soit 1 200 euros. Elle a dû passer quatre jours en prison. Les voyageurs sont prévenus : en Thaïlande, le vapotage est un sport à haut risque.