Vrai ou fake La France est-elle le pays le plus consommateur de cannabis, et le plus répressif ?

Il y a quelques jours, le député insoumis Manuel Bompard déclarait ceci, à propos de l'usage de cannabis en France : "On a la législation la plus répressive en France, et on est là où on en consomme le plus, donc là, il y a quand même un problème." Est-ce vrai ? Regardons déjà la consommation. Comme l'ont relevé nos confrères de franceinfo radio, 45 % des Français déclarent avoir fumé du cannabis au moins une fois dans leur vie. C'est le plus fort taux en Europe, devant nos voisins espagnols et italiens, et beaucoup plus élevé que la moyenne de l'Union européenne. Maintenant, qu'en est-il de la répression ? Sommes-nous les plus sévères en France ? L'Hexagone fait partie des pays européens qui peuvent sanctionner d'une peine de prison l'usage du cannabis, jusqu'à un an. C'est plus que l'Autriche, mais moins que l'Allemagne.

La législation française est en pratique rarement appliquée

Mais dans les faits, ces peines ne sont que très rarement appliquées. "En France, on n'est jamais condamné à de la prison pour usage de cannabis, pour simple usage. Il y a une tendance générale, qui est d'ailleurs consacrée par l'Union européenne et par les États membres quand ils se réunissent à Bruxelles, qui est d'opter pour des solutions non répressives dans le traitement des usagers de stupéfiants", indique Renaud Colson, maître de conférence en droit privé et sciences criminelles.

Pour limiter les procédures pénales, la France a mis en place, en septembre 2020, une amende de 200 euros pour usage de stupéfiants. En conclusion, Manuel Bompard dit vrai sur la consommation. La France est le pays en Europe où l'on fume le plus de cannabis. Quant à la législation française, si elle fait effectivement partie des plus sévères, elle est en pratique rarement appliquée.

