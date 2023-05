La vrai du faux. Cannabis : la France est-elle le pays "le plus répressif et le plus consommateur", comme l'affirme Manuel Bompard ?

Le vrai du faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h15, 7h34, 9h36 et 11h36

Le député insoumis des Bouches-du-Rhône s'est exprimé après la mort de trois hommes à Marseille sur fond de trafic de drogue.

Alors qu'à Marseille, trois hommes ont été tués par balles ce week-end sur fond de trafic de drogue, Manuel Bompard, député insoumis des Bouches-du-Rhône, estime qu'il faut réfléchir à légaliser le cannabis pour éviter d'autres règlements de comptes : "Je pense que ce débat, il faudra le rouvrir. On a la législation la plus répressive en France et nous sommes aussi dans le pays où on consomme le plus, il y a un problème", a-t-il dit sur Cnews.

>> REPORTAGE. "Pas autorisé, mais pas illégal" : qu'est-ce que le HHC, ce dérivé du cannabis vendu librement en France ?



Manuel Bompard dit vrai sur la consommation : la France est le pays d’Europe ou l'on fume le plus de cannabis. Et il dit plutôt vrai sur la répression. Nous faisons partie des pays qui sanctionnent le plus l'usage ou la possession de cannabis.

Forte consommation en population générale, en baisse chez les jeunes

Si on regarde de plus près la consommation de cannabis, la France est bien en tête du classement des pays qui consomment le plus puisque près d'une personne sur deux (45%) a déjà fumé au moins une fois dans sa vie. C'est plus qu'en Espagne et en Italie, juste derrière nous au classement. Et c'est nettement plus que la moyenne européenne qui est a 27%, selon le Centre européen des drogues et des addictions.

Selon l'Observatoire français des drogues, on compte 1,3 million de consommateurs réguliers, dont 850 000 qui fument tous les jours en France. Il s'agit d'une tendance plutôt stable. En revanche, le premier joint ou la consommation régulière chez les plus jeunes (18-24 ans) a tendance à baisser ces dernières années, même si elle reste malgré tout au-dessus de la moyenne européenne.

Jusqu'à 1 an de prison pour usage de stupéfiants

Concernant la répression, la France est-elle vraiment plus sévère que ses voisins ? C'est plutôt vrai, même si certains pays comme Chypre prévoit des peines encore plus lourdes qu'en France. Cependant, nous faisons bien partie des quelques pays européens les plus stricts qui considèrent que l'usage de cannabis est une infraction pénale, qui peut donc conduire à une peine de prison jusqu'à un an et 3 750 euros d'amende.

Dans les faits, cela concerne assez peu de monde. Selon le ministère de l'Intérieur et celui de la Justice, sur les quelque 180 000 personnes confrontées chaque année à la justice pour usage de stupéfiant, la plupart se voient surtout condamnées à des heures de travail d'intérêt général ou à des amendes.

Et depuis bientôt trois ans, la France a ajouté à son arsenal répressif des amendes forfaitaires. Une contravention de 200 euros pour les fumeurs de cannabis. L'an dernier, un peu plus de 140 000 amendes ont été dressées.