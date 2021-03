Covid-19 : le président du département de la Nièvre n'est "pas vraiment convaincu" par les restrictions renforcées

À l'instar du Rhône et de l'Aube, la Nièvre sera soumise à des mesures sanitaires plus restrictives à compter de vendredi 26 mars à minuit. Cela ne semble toutefois pas suffisant aux yeux d'Alain Lassus, le président du conseil départemental nivernais.

Olivier Véran l'a annoncé jeudi 25 mars : les mesures restrictives appliquées depuis une semaine à 16 départements le seront aussi, à partir de vendredi à minuit, dans le Rhône, l'Aube et la Nièvre. "Je suis extrêmement inquiet par ce qu'il se passe actuellement dans mon département", a avoué Alain Lassus, le président du conseil départemental de la Nièvre, au 23h de franceinfo jeudi soir. "Tous les signaux sont au rouge. Il faut prendre des décisions courageuses".



"Il aurait fallu confiner plus tôt"

L'élu nivernais s'est d'ailleurs montré sceptique par rapport à ces mesures sanitaires, dont il semble douter de l'efficacité. "Je ne suis pas vraiment convaincu que ce confinement, qui n'en est finalement pas un, permette de régler le problème et de stopper la progression du virus", a-t-il estimé. Et d'ajouter : "Le médecin que je suis pense qu'il aurait fallu confiner plus tôt."