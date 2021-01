Covid-19 : la perspective d'un confinement "très serré" inquiète les parents d'élèves

A. Lay, C. Chabaud, T. Toujas

Au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue mercredi 27 janvier, Gabriel Attal a évoqué la piste d'un confinement "très serré", à même de limiter la propagation du Covid-19 et de ses variants. Ce scénario, similaire au confinement en vigueur au printemps de 2020, inquiète des parents d'élèves à Montpellier (Hérault), puisque cela impliquerait une fermeture des établissements scolaires. "Si l'école ferme, je ne pourrai pas travailler et je serai obligée de garder mon enfant à la maison," explique ainsi une mère.



Des scénarii intermédiaires

Télétravailler et devoir garder son enfant à la maison, voilà ce à quoi de nombreux parents risquent donc d'être à nouveau confrontés. Et l'expérience peut s'avérer délicate, car tenir le rôle de maître ou maîtresse d'école ne s'improvise pas. "Ce n'est pas mon métier, donc ce serait très dur," avoue une Montpelliéraine. Plusieurs scenarii intermédiaires sont sur la table, comme allonger les vacances d'hiver ou ne fermer que les collèges et les lycées.