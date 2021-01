Covid-19 : dix départements susceptibles d'avancer le couvre-feu à 18 heures

En conférence de presse jeudi 7 janvier, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que dix départements sont susceptibles de voir leur couvre-feu avancé à 18 heures, "en plus des 15 départements déjà concernés", rapporte le journaliste Jean-Baptiste Marteau en direct de l'avenue de Ségur pour le 20 Heures de France 2.



Les restaurateurs doivent patienter jusqu'à la mi-février

Jean Castex a fixé la date du 20 janvier pour les professionnels de la montagne, les restaurateurs et le secteur de la culture. "C'est ce qu'on appelle, dans le jargon administratif, une clause de revoyure des différentes mesures. Dans tous les cas, aucune réouverture concernant la culture n'est attendue avant le 1er février", explique le journaliste. Les bars et restaurants devront encore attendre la mi-février. "Ce sont des dates très hypothétiques. Le Premier ministre a répété que des mesures plus contraignantes pourraient être annoncées à tout moment si la situation l'exigeait", ajoute Jean-Baptiste Marteau.

