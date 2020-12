Coronavirus : la Corée du Sud face à un rebond de l'épidémie

C'est un hôpital de fortune qui se construit à Séoul. Car dans la capitale sud-coréenne, la place vient à manquer. La Corée du Sud est en effet actuellement confrontée à une troisième vague, avec plus de 600 nouveaux cas de Covid-19 chaque jour. Des chiffres incomparables avec la France (environs 10 000 contaminations quotidiennes), mais le pays n'avait pas connu un tel pic depuis le mois de mars.



Moins de 600 morts

De nouvelles mesures restrictives sont mises en place : couvre-feu à 21 heures pour les bars et restaurants, fermetures des écoles et compétitions sportives à huis-clos. Pourtant, depuis le début de l'épidémie, la Corée du Sud prend des mesures drastiques pour limiter les contaminations et ne compte que 600 morts du coronavirus. L'État sud-coréen compte désormais sur le vaccin pour endiguer cette nouvelle vague. Des millions de doses ont déjà été commandées, avec pour objectif de vacciner 88% de la population d'ici à la fin de l'hiver.