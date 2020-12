Coronavirus : la campagne de vaccination est officiellement lancée en France

C. Barbaux, K. Adda-Rezig, G. Marque, S-A. Ho, N. Lachaud, S. Soubane

C. Barbaux, K. Adda-Rezig, G. Marque, S-A. Ho, N. Lachaud, S. Soubane France 3 France Télévisions

Mauricette, 78 ans, restera dans l'histoire comme la première Française à avoir reçu le vaccin contre le Covid-19. Cette ancienne aide-ménagère s'est dite très émue. Elle a reçu l'injection dans une unité de soins de longue durée à l'hôpital René-Muret, à Sevran, en Seine-Saint-Denis, l'un des départements les plus touchés par le virus. Dimanche 27 décembre, une dizaine de résidents volontaires ont été vaccinés, ainsi qu'un médecin de plus de 65 ans, le Pr. Jean-Jacques Monsuez. "On ne peut pas laisser les malades tout seuls, il faut qu'il y ait un soignant avec eux dans cette première vaccination", confie le cardiologue.

Vacciner 15 millions de personnes fragiles

La campagne de vaccination contre le coronavirus a donc officiellement débuté en France. Une dizaine de personnes ont déjà été vaccinées dans la matinée du dimanche 27 décembre. La campagne "devrait se poursuivre toute la semaine prochaine dans une vingtaine d'établissements volontaires et elle devrait s'accélérer au milieu du mois de janvier. L'objectif, c'est de vacciner 15 millions de personnes fragiles, âgées ou malades chroniques d'ici à l'été", rapporte la journaliste Saada Soubane, en direct de Sevran.

