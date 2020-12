Coronavirus : Angela Merkel tire la sonnette d'alarme

"Les scientifiques nous implorent à diminuer fortement les contacts si nous voulons aller voir Papi et Mamie à Noël." C'est ce cri du cœur qu'Angela Merkel a lancé devant le Parlement, mercredi 9 décembre. Il est rare de voir la chancelière allemande s'exprimer avec autant d'émotion. Jamais la situation n'avait été aussi critique depuis le début de la pandémie en Allemagne, pourtant souvent citée en exemple dans sa gestion de la crise sanitaire.



Des hôpitaux à saturation

Le taux de circulation du virus est désormais plus élevé outre-Rhin qu'en France et de nombreux hôpitaux allemands disent arriver à saturation. Angela Merkel appelle à la mise en place de mesures plus strictes. La Saxe, par exemple, a annoncé une fermeture des écoles, des crèches et des commerces non-essentiels pendant au moins quatre semaines. Une réunion entre la chancelière et les dirigeants des Länder est prévue pour évoquer un renforcement du confinement jusqu'aux fêtes de fin d'année, au minimum.