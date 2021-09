Contraception : la pilule contraceptive sera gratuite pour les femmes de moins de 25 ans en 2022.

C'est une annonce qui pourrait paraître anodine et pourtant, cette dernière est une avancée majeure. Dès le 1er janvier 2022, les femmes de moins de 25 ans ne pourront plus renoncer à prendre un contraceptif à cause de son prix. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé jeudi 9 septembre sa gratuité. "Je pense qu'il y a des filles qui n'ont pas la faculté de s'en procurer ni les moyens", explique une étudiante.

La gratuité de la pilule contraceptive considérée comme un progrès

Cette gratuité intégrera dès le 1er janvier, les bilans biologiques, les prescriptions et tous les soins liés à la contraception. Légalisée en 1967, la pilule a commencé à être remboursée à partir de 1974 et désormais, elle devient gratuite pour les femmes de moins de 25 ans. "J'aurais aimé que ce soit la même chose à mon époque, j'aurais pu avoir une sexualité plus libre", témoigne une passante. Pour certains professionnels de santé, cette mesure va dans le bon sens mais elle n'est pas suffisante. Pour eux, il faut autoriser les pharmacies à vendre les pilules les plus tolérées sans ordonnance.