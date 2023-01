Santé : Arthur Sadoun, patron de Publicis, veut briser le tabou du cancer en entreprise

Le patron de Publicis, Arthur Sadoun, atteint d'un papillomavirus cancéreux à la gorge, souhaite changer les mentalités sur le cancer au travail.

Comment continuer à travailler et à garder sa place en entreprise lorsque l'on a un cancer ? Le patron de Publicis, Arthur Sadoun, est lui-même confronté à la maladie. Il veut désormais faire partager son expérience et faire évoluer les choses en entreprise. "En mars dernier, il est diagnostiqué d'un papillomavirus cancéreux à la gorge", précise le journaliste Axel de Tarlé, présent mercredi 18 janvier sur le plateau du 8 Heures, ajoutant qu'Arthur Sadoun a dû subir "une intervention très lourde", ainsi que des séances de chimiothérapie et de radiothérapie.



Transparence

"Il dit : 'Mon bureau était transformé en hôpital'", poursuit le journaliste. Le président du directoire de Publicis s'est ensuite demandé s'il devait parler de sa maladie dans son entreprise. "Le réflexe est de ne pas en parler en entreprise. Lui a joué la transparence", explique Axel de Tarlé, qui cite ensuite le patron, lequel a accordé une interview aux Echos : "Je ne voulais pas mentir à mes équipes en cherchant un prétexte pour ne plus me déplacer." Arthur Sadoun a lancé l'initiative "Working with cancer" pour sensibiliser les entreprises sur la lutte contre le cancer.