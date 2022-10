Pour Ludivine et Théo Soavi, la vie s'est arrêtée le 10 mars 2022, quand ils ont perdu leur petit garçon de 2 ans et demi. La veille, Kelig avait goûté dans l'assiette de sa mère "un tout petit peu" de pizza surgelée Buitoni, achetée en promotion, "pour changer". "C'était la première fois qu'on achetait ça", raconte Ludivine Soavi à "Envoyé Spécial". "Nous, on a mangé tout le reste et on n'a rien", ajoute-t-elle.

Le lendemain, le petit garçon est pris de violentes diarrhées. Les médecins pensent d'abord à une gastro-entérite, mais son état se dégrade rapidement. Quand il se met à convulser, son père le ramène aux urgences. Un diagnostic de syndrome hémolytique et urémique (SHU) est alors posé et Kelig hospitalisé en réanimation.

Le cœur, les reins et le cerveau touchés

Le SHU est une affection grave touchant principalement les enfants. Cette complication des infections à la bactérie Escherichia coli provoque une défaillance des organes vitaux. Le cœur, les reins et le cerveau de Kelig sont touchés et le scanner révèle une hémorragie cérébrale. Le petit garçon meurt le lendemain.

Le couple a cherché pendant des semaines à comprendre ce qui avait provoqué la mort de l'enfant. Le 20 avril, ils ont appris par l'Agence nationale de santé publique que Kelig avait été contaminé par la bactérie Escherichia coli, présente dans la pizza surgelée – une pizza de la marque Buitoni. "On est en France, on est en 2022, réagit Théo Soavi. On n'imagine pas qu'on puisse vendre, acheter, nous, consommateurs lambda, des produits qui sont mortels."

"Il y a des jours où je me demande ce que je fous encore là", souffle sa maman, qui avait "tout plaqué pour s'occuper de lui avant qu'il aille à l'école" et le "voir grandir". Aujourd'hui, Ludivine est sous traitement médicamenteux. "Quand je ne les prends pas, c'est trop dur", dit-elle.

Extrait de "Pizzas Buitoni : négligences en chaîne ?", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 27 octobre 2022.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".