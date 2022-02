Tendance : les Français sont fous de la cuisine japonaise

La tendance ne cesse de se confirmer : la cuisine japonaise, et plus largement asiatique, trace son sillon en France. Mais les sushis ne tirent pas seuls leur épingle du jeu. Désormais, les bouillons et ramens ont également la cote.

Les Français raffolent des sushis depuis l'arrivée des premiers restaurants japonais à Paris, il y a 40 ans déjà. Dans la capitale, les établissements de la "petite Tokyo" ne désemplissent pas. Jean-Baptiste Meusnier, fondateur et chef des restaurants Kodawari, a recréé à l'identique le décor et l'ambiance du marché aux poissons. Ici, c'est le temple des ramens, un bouillon agrémenté de nouilles, de viande ou de poisson. Il faut compter entre 13 et 18 euros pour un plat.

L'art du teppanyaki

Pourquoi les Français aiment tant la cuisine japonaise ? "La vertu, c'est vraiment cuisiner devant soi, comme si on te devait ça. C'est un respect qu'on doit au client, de lui montrer comment tu travailles et ce que tu travailles", analyse Emmanuel Rubin, critique gastronomique au Figaro. Parfois, la cuisine devient un spectacle. Au Benkay, on pratique l'art du teppanyaki, la cuisson minute sur une plaque chaude. Les clients viennent pour le show, mais aussi la délicatesse des plats.