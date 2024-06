Santé : les nouveaux sodas font la chasse au sucre

Les nouvelles marques émergentes de sodas tentent de se distinguer en proposant des produits moins sucrés en meilleurs pour la santé. Une concurrence qui pousse les géants de l'industrie à revoir leurs recettes.

Avec leurs goûts caractéristiques, leurs bulles et leur couleurs attirantes, les sodas font partie des boissons les plus consommées, mais ils ont mauvaise réputation. Trop sucrés, trop peu naturels… Réduire la teneur en sucre dans leur bouteille est devenu leur premier enjeu. Notamment face à la concurrence de petites marques émergentes. Il y a un an, l'un des leaders du bio en France a lancé une nouvelle gamme de boissons pétillantes. Le produit tendance attire des clients soucieux de leur santé. Pour la marque, pas question de laisser passer ce marché. "On a senti qu’il y avait à la fois une vraie attente des consommateurs pour plus de naturalité, tout en gardant de la gourmandise et du goût", explique Diane Cianfarini, cheffe de produits boissons Léa Nature.

Les géants doivent s'adapter

Dans ces bouteilles, des ingrédients naturels et une promesse : un maximum de fruits. De leur côté, les géants historiques du soda sont accusés de nuire à la santé publique. Ils plafonnent à 12 % de fruits et contiennent beaucoup de sucre. Trouver le bon dosage de sucre est le nerf de la guerre pour les sodas. Car le sucre intensifie le goût. Face aux marques émergentes, les géants du soda n'ont pas dit leur dernier mot et ne cessent de retravailler leurs recettes.