Consommation : pour contrôler les excès de sucre, faut-il taxer davantage les sodas ?

Durée de la vidéo : 1 min

Depuis les années 2000, l'obésité a été multipliée par quatre chez les 18/25 ans en France. La taxe ciblant les sodas pourrait augmenter encore pour les entreprises qui décident de ne pas diminuer le taux de sucre dans leurs boissons.

Faut-il davantage taxer les boissons sucrées ? C’est le projet de certains députés, mais cette mesure serait-elle efficace ? Une seule canette de soda contient en moyenne 4 morceaux et demi de sucre, soit 28 g, plus que la quantité recommandée par l’OMS au quotidien, 25 g. "Globalement, la taxe a eu peu d’effet sur la re-formulation des boissons, elle a peu conduit à réduire le taux de sucres dans les boissons", explique Yann Le Bodo, économiste.

La consommation en baisse dans les pays qui taxent davantage

Pour les pays qui taxent davantage, comme le Royaume-Uni, la consommation a baissé. Et le taux de sucre moyen a diminué. "On a la preuve que consommer des boissons sucrées au quotidien favorise certaines maladies, et on sait que si on réduit la consommation, on réduit le risque de maladies", explique le docteur Boris Hansel.