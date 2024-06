Découverte : Dinant, la "fille de la Meuse"

C. Colnet, V. Cruard, A. Martin, Images drone : On the road Degen

Petite ville de Wallonie au charme sans pareil, Dinant offre un cadre et des paysages époustouflants. Elle a notamment été un lieu important de la Première Guerre mondiale.

Elle s'étale tout en longueur, entre les méandres de la Meuse et les falaises des Ardennes. Elle est incroyablement photogénique, avec ses façades colorées et son église gothique que surplombe une citadelle millénaire. À quelques kilomètres de la frontière française, Dinant, petite ville de Wallonie, doit avant tout son charme à son fleuve. Pour la vue la plus spectaculaire, il faut incontestablement grimper tout en haut d’un éperon rocheux, à condition d'affronter un escalier abrupt.

À la découverte des couques

Son histoire remonte à l'époque romaine et a traversé les âges. Château-fort au Moyen Âge, citadelle Vauban au XVIIe siècle, cette place forte doit sa longévité à son emplacement stratégique. Un lieu déterminant, notamment pendant la Première Guerre mondiale, car un vaste champ de bataille entre les armées allemande et française. Aujourd'hui lieu de mémoire, la citadelle n'accueille pas moins de 300 000 visiteurs par an. En ville, on croise forcément, dans les vitrines, de drôle de biscuits : les couques. Une confiserie conçue pour rivaliser avec le spéculos flamand. Mais attention, elles sont si dures qu'il est déconseillé de les croquer.