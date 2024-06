Intempéries : l'Italie et la Suisse durement touchées par des pluies diluviennes

Le nord de l'Italie et la Suisse ont été sévèrement touchés par des intempéries. Dimanche 30 juin, les dégâts sont nombreux. Deux corps ont même été retrouvés en Suisse.

Les images sont impressionnantes. À Noasca, dans le nord de l'Italie, la cascade, habituellement paisible, a explosé, emportant tout ou presque sur son passage. En contrebas, la rivière a débordé à son tour et enjambé le pont du village de 200 habitants, désormais inaccessible. Dans cette région du Piémont, il est tombé 100mm de pluie en 24 heures. Deux glissements de terrain rendent l'accès des secours encore difficile, dimanche 30 juin au matin.

"On a plus de 200 personnes à évacuer"

Un peu plus au Nord, dans la vallée d'Aoste, des voitures ont été emportées par le courant. Les rotations d'hélicoptère s'enchaînent pour évacuer les habitants. "On a d'abord envoyé, ce matin très tôt, des techniciens et des secouristes. Et dans le sens inverse, on descend des habitants et des touristes bloqués. On a plus de 200 personnes à évacuer", explique Daniel Tazara, conseiller municipal d'Aymavilles (Italie). En Suisse, les conséquences es intempéries ont été encore plus lourdes. Deux corps ont été retrouvés inanimés.