Raclette : comment bien choisir son fromage ?

Lorsque l'hiver arrive, la raclette est sur toutes les tables. Artisanale ou industrielle, elle est vendue dans tous les rayons de supermarché entre huit et quinze euros le kg. Une fois devant le rayon, le choix s'avère difficile : "C'est un peu fouillis (...) on ne sait pas trop bien dans quelles catégories elles sont classées. Il faut regarder un moment avant de choisir", témoigne un client.

Potentielles nausées et vomissements

Parmi les composants de ces barquettes industrielles trouvées en grande surface, figure la natamycine, un antibiotique éliminant les moisissures et doublant la durée de conservation. Les fabricants artisanaux rejettent l'utilisation de ce conservateur. "Il y a beaucoup de choses avec lesquelles on pourrait se faciliter pour essayer d'amener le plus de qualité possible et surtout pour avoir un fromage différent, mais on ne le fait pas", déclare Max Schmidhauser, dirigeant d'une fromagerie savoyarde. En plus d'altérer la qualité du fromage, la natamycine peut représenter, à haute dose, des risques de nausées et de vomissements.