Que valent les applications qui notent vos produits ?

C'est devenu une habitude pour beaucoup de consommateurs. Scanner un produit pour avoir sa note et savoir s'il vaut le coup d'être acheté : la démarche séduit de plus en plus de Français, mais certaines entreprises grognent en coulisses contre ces applications à la notation parfois discutable. "Est-ce que les gens qui nous donnent ces informations sont fiables ? Est-ce qu'il y a réellement une équipe de gens compétents ? On ne sait pas", pointe un pharmacien.

Le principe de précaution avancé par les applications

Les créateurs d'applications, eux, se défendent. "On associe à chaque ingrédient à un niveau de risque, et dans chaque produit on regarde l'ensemble des ingrédients présents dans le produit, puis l'algorithme va donner une note au produit", explique l'une d'entre elles. Sauf que parfois, la notation d'un produit est mauvaise à cause de la présence d'un ingrédient nocif en cas d'ingestion... alors que le produit, une crème par exemple, s'applique sur la peau. Les marques dénoncent alors une notation basée sur une utilisation appropriée, quand les applications avancent le principe de précaution.

