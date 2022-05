Près de 22% des adultes français en situation d’obésité selon l’OMS

F. Prabonnaud, C. Sinz, G. Pinol, B. Geron, A. Brodin

De plus en plus de Français sont touchés par le surpoids ou l’obésité. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) parle d’une "épidémie" en Europe.

Les hôpitaux français ont développé un réseau spécialisé sur l’obésité pour faire face à une progression des cas d’obésité. L’équipe de cet hôpital parisien aide Bernard, 140 kg pour 1m72, dans son combat de tous les jours avec des consultations avec un psychologue ou encore des ateliers nutrition. Son objectif : perdre 20kg en dix-huit mois.



Selon l’OMS, 22% des adultes en France sont en situation d’obésité. Ce taux monte à près de 10,4% pour les enfants âgés des 5-9 ans et 7% des adolescents. En Europe, c’est moins de 10% des adultes qui étaient touchés par l’obésité en 1975, ils sont près de 23% aujourd’hui.

L’obésité responsable de 1,2 million de décès chaque année en Europe

Chez les adultes en situation de surpoids les plus sévères, de nombreuses maladies associées à l’obésité se développent. On dénombre notamment une augmentation des cas de diabète ou de maladies hépatiques du foie. L’obésité peut aussi favoriser l’apparition de cancers ou d’autres pathologies comme le syndrome de l’apnée du sommeil avec nécessité de traitement.



Selon l’OMS, le surpoids et l’obésité seraient responsables de près de 1,2 million de décès en Europe, chaque année.