Pouvoir d'achat : les prix vont à nouveau augmenter

Mardi 10 mai, les prix de certains produits n'ont jamais été aussi élevés depuis des années, à l'exemple des pâtes premier prix, qui ont augmenté de 43,73 % en un an. La viande est également en hausse : +14 % pour les steaks hachés, notamment. "Je regarde davantage les prix", indique une consommatrice. D'autres produits alimentaires ont augmenté : les huiles (+17,97 %), les légumes en conserve (+8,84 %) ou encore le café (+16,56 %). "Moi, j'ai une petite retraite, je suis obligé de faire attention", témoigne un homme.

Des produits d'hygiène baissent

Seuls quelques produits d'hygiène baissent, comme le dentifrice et le shampoing. "Le temps que le système productif se remette en route et surtout que les industriels arrivent à trouver des alternatives (…) ça va mettre entre six et huit mois", prévoit Rodolphe Bonnasse, expert consommation et grande distribution de la société ARISTID. L'inflation devrait atteindre 5,4 % au mois de juin.