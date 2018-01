Paul Bocuse : l'empereur du Japon

Au Japon, tout le monde le connaissait. À Tokyo, dans ce bouchon lyonnais étoilé, Français et Japonais ont voulu ce soir lui rendre un hommage car entre Paul Bocuse et le Japon, c'est une longue histoire. Tout le monde adulait celui qu'on appelle M. Paul. Ce soir, dans le restaurant, un menu spécial Paul Bocuse est proposé, la salle est comble.

Former des chefs japonais

Il fut l'un des premiers chefs à s'y rendre dans les années 1970 pour promouvoir des produits tricolores et former des générations de japonais. Dans ce restaurant de Tokyo, le drapeau est bien français, mais le chef, japonais, est un enfant de l'école Bocuse. Chez Paul Bocuse, il y a l'héritage, et la marque. Avec deux restaurants et six brasseries dans tout le pays, ce soir les employés sont en deuil, mais ce souviennent de lui. L'une des choses dont Paul Bocuse était le plus fier était d'avoir fait connaître la cuisine française dans le monde.

