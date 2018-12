Noël : plongée dans la cuisine d'un traiteur

Quelques jours avant Noël, c'est le grand rush dans l'arrière-boutique parisienne de Sébastien et Marie Leubeurrier. On voit Marie qui est en train de préparer cent douzaines d'escargots et le foie gras truffé. Le produit phare de Noël chez Seb & Marie : la poularde désossée. "Cela fait partie de nos spécialités. C'est une poularde désossée farcie au boudin blanc truffé. Une fois cuite, le client n'a pas de soucis pour couper sa volaille", détaille Sébastien Lebeurrier, boucher charcutier traiteur dans le 9e arrondissement de la capitale.

Commandes à la demande

C'est énormément d'heures de travail. "On ne le fait qu'à la demande, parce que cela met quand même 45 minutes pour préparer une bête comme celle-ci", poursuit le professionnel. À l'approche de Noël, la tension monte. "C'est très tendu, on veut faire le mieux possible", assure Sébastien Lebeurrier.

