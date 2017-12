Noël : effervescence chez les traiteurs et les restaurateurs

Lundi 25 décembre, au petit matin, on ne lambine pas dans ce restaurant. On s'active en attendant les premiers clients de Noël, même si la nuit a été courte. Une cinquantaine de couverts sont prévus et, pour les satisfaire, un menu festif : foie gras de canard, Saint-Jacques et poularde. Le chef ne chôme pas en attendant le coup de feu. Un repas de Noël, ça ne s'improvise pas : il y a quelques jours, le chef a reçu ses produits, le menu a été élaboré plusieurs semaines en amont. Chaque plat est décrit sur une fiche technique, pour les cuisiniers comme pour les serveurs qui seront chargés de tout expliquer en détail aux clients.

Les traiteurs en ébullition

Outre les restaurateurs, les bouchers et les traiteurs sont également dans les starting-blocks pour cette journée de Noël. Chez Bruno Léger, chaque recette est testée par toute la brigade avant d'être validée. De nombreux clients ont pris les devants en commandant leurs menus à l'avance. Les fêtes sont une période cruciale pour les artisans, que ce soit au niveau de la réputation ou à celui du chiffre d'affaires.

Le JT

Les autres sujets du JT