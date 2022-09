Gastronomie : une candidate de Masterchef sillonne les villes à bord de son food truck

Le 13 Heures vous emmène, mardi 13 septembre, à la rencontre de Clara, une passionnée de gastronomie et jeune maman. A 31 ans, elle rêve d’ouvrir son propre restaurant et participe en ce moment à l'émission Masterchef. En attendant, elle sillonne avec son mari la campagne à bord de son camion cuisine, où elle régale les habitants des petites communes.

Depuis deux mois seulement, le camion sillonne la campagne. Avec ses couleurs vives, il ne passe pas inaperçu. Il s'agit du food truck de Clara et Alexis Galand. La candidate de Masterchef cuisine désormais dans un endroit restreint. "Cela change de ce que j'avais pendant l'émission (...) j'avais un plateau immense (...) ici c'est beaucoup plus condensé", décrit Clara. Elle ne sert que des produits maison et une spécialité : des pâtes qu'elle fabriquent elle-même avec son mari.

La clientèle rurale apprécie le food truck maison

Son mari était déjà dans les fourneaux alors que Clara était architecte d'intérieur. Elle a toujours été passionnée de cuisine. Ils ont décidé de quitter Lyon (Rhône) pour développer leur activité en milieu rural et la clientèle apprécie. "Là, on l'a à côté, c'est plutôt bien, c'est une très bonne idée", dit unhomme. "Ils viennent à nous donc c'est beaucoup plus sympa", poursuit sa femme. La notoriété acquise au cours de l'émission est un petit plus.