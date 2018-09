Enquête sur les plats préparés élaborés par des grands chefs : "Il faut que les chefs entament un examen de conscience"

Le critique gastronomique François-Régis Gaudry dénonce lundi l'implication de grands chefs dans le marketing de plats tout préparés.

"Il faut que les chefs entament un examen de conscience important", a estimé sur franceinfo lundi 10 septembre François-Régis Gaudry, journaliste et critique gastronomique, à propos de l'enquête révélée par franceinfo sur les plats préparés élaborés en collaboration entre de grands chefs et l'industrie agroalimentaire. Seuls 24 des 65 plats préparés analysés par franceinfo avec l'association Foodwatch obtiennent un Nutri-Score A ou B.

"Il n'y a plus la place pour la duplicité et le double discours dans la transition écologique et alimentaire à laquelle on doit tous prendre part", a estimé celui qui est également producteur de l'émission On va déguster sur France Inter. "Il n'y a plus la place pour des chefs qui, d'un côté, profitent de la vitrine médiatique que nous autres journalistes leur offrons dans les émissions de radio (...) et de télévision (...) et qui, d'un autre côté, se livrent à une certaine forme de cynisme et d'opportunisme", a affirmé François-Régis Gaudry.

C'est l'appât du gain qui attire ces chefs vers ces collaborations avec l'industrie agro-alimentaire.François-Régis Gaudryà franceinfo

Le critique gastronomique a tenu cependant à nuancer l'implication des chefs dans la conception de ces plats qui comportent pour beaucoup des additifs controversés, des sucres ou des graisses ajoutées. "Une partie des chefs qui se livrent à ces collaborations avec l'industrie agroalimentaire ont une part de sincérité, avec un peu de naïveté malheureusement, parce qu'ils espèrent détourner les acteurs industriels de certaines pratiques." François-Régis Gaudry a reconnu que, pour ces chefs, la "marge de manœuvre est extrêmement étroite".