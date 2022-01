Dordogne : des apprentis boulangers en quête du record de la plus grande galette des rois du monde

Les 50 élèves du BEP (brevet d'études professionnelles) et CAP (certificat d'aptitude professionnelle) pâtisserie de Bergerac (Dordogne) préparent très sérieusement le record de la plus grande galette à la frangipane du monde. Le challenge est de taille et stimule les apprentis. "C'est différent parce que là, on en fait en grande quantité, et... Ah, je suis stressé", s'exclame l'un d'entre eux. Pour 40 mètres de galette des rois, les dosages sont colossaux. Les apprentis auront besoin de 80 kilogrammes de farine, 50 de beurre et 13 de crème d'amande.



Un challenge valorisant

Les dosages impliquent une organisation et un travail d'équipe exemplaire, plus que d'ordinaire. Trois équipes sont constituées : une première pour la pâte feuilletée, une autre pour la pâte d'amandes, et une dernière pour la finition, le montage et la cuisson. Cette ultime étape est particulièrement délicate, car les quarante plaques à assembler doivent être cuites de la même manière. Bien plus qu'un record, le challenge est surtout l'occasion de réaliser un travail d'équipe et de communication. "Les CFA [centre de formation d'apprentis] ne sont pas souvent valorisés, là je pense que ça va le valoriser. Je trouve ça bien", témoigne un des élèves.