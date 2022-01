Épiphanie : frangipane ou couronne briochée, le match des galettes

La galette des rois se mange traditionnellement le 1er dimanche de janvier. Mais alors, galette avec pâte feuilletée et frangipane ou couronne briochée avec fruits confits ? Reportage dans le nord et le sud de la France, pour un match entre deux titans.

La galette régale petits et grands pour l'Épiphanie. Mais comment choisir entre celle à la frangipane et la version briochée ? Dans une boulangerie de Rennes (Ille-et-Vilaine), les galettes à la frangipane partent comme des petits pains. "Ça fait l'unanimité dans la maison", confie une cliente. Il faut compter près de 23 euros pour 6 personnes. La galette, plutôt gourmande, contient 400 calories par part.

La couronne, une tradition du sud de la France

Direction ensuite Marseille (Bouches-du-Rhône), pour découvrir sa concurrente : une brioche à la forme de couronne à la fleur d'oranger. Après une nuit au réfrigérateur et 15 minutes au four, la pâtisserie est ensuite bien garnie. "On les nappe, du sucre grain sur le côté pour l'aspect, et après tous les fruits confits", détaille Xavier de Maillard, pâtissier à la boulangerie Elyse. Il décrit un gâteau "savoureux, qui fond dans la bouche, très tendre". 300 pièces ont été préparées, rien que pour la journée du dimanche 2 janvier. La galette est vendue 28 euros, pour 6 personnes.