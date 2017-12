Des insectes (au petit goût de noisette) dans vos bûches de Noël

Il y a du neuf dans les bûches. Vous en avez assez des bûches de Noël classiques ? Cela tombe bien : à Cherbourg (Manche), Jean-François Foucher a décidé d'innover. "Une belle bûche avec des insectes dedans. Vous allez voir des petites tarentules dedans, des verres de soie, ça croustille [...] ça va être super", prévient-il, évoquant au passage "un petit goût de noisette".

Le tout, dans le respect des saisons

En édition limitée, les 75 bûches aux insectes de Jean-François Foucher ont toutes déjà été vendues. Autre création originale : la bûche aux champignons frais. "Développés au Japon", ils apportent "un petit goût de noisette, de noix, donc on l'a associé avec de la noisette et de la vanille", explique le professionnel. Et pour couronner le tout, le pâtissier Jean-François Foucher respecte les saisons. Pas de fraises ou de framboises donc dans ses bûches. Tout est de saison !